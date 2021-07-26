 

В Индии камнепад разрушил мост, есть жертвы

26.07.2021, 18:18, Новости дня
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Сообщается, что погибшие были частью группы туристов из 11 людей, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун. Еще как минимум два человека получили ранения.

Комментируя происшествие, премьер-министр Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования семьям погибшим и сказал, что принимаются все меры для лечения раненых.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) July 25, 2021

В результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей. Отмечается, что на данный момент камнепад не закончился, из-за чего спасатели не могут начать работы.

Дорога, где произошел камнепад, закрыта для транспорта и пешеходов. Около 50 автомобилей застряли на этом участке дороги.

ВИДЕОВидео: The Tribune / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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