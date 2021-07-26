Найем: Увольнение Мамедова – не вопрос его компетенции. Жаль, что амбиции генпрокурора наносят удар по документированию преступлений РФ

Это давление носит политический характер.

Совершенно очевидно, что вопрос не в компетенциях Гюндуза Мамедова как прокурора. А вопрос в контролируемых кадрах, которые нужны генеральному прокурору. Ведь именно контролируемые кадры могут выполнить указания, которые не имеют под собой юридической основы. Но должны поднять рейтинг генерального прокурора.

И уже о ее самостоятельной игре, которую она ведет. И это поведение явно вредит рейтингу президента. Именно поэтому ее отставка – это вопрос времени.

Но департамент войны – это не о политических раскладах внутри страны. Это о нашей репутации в международном сообществе, которое ожидает от нас профессиональных юридических действий в части документирования преступлений России против нас.

Жаль, что амбиции генерального прокурора наносят такой сокрушительный удар по документированию преступлений РФ. Ну, и неудивительно, что интересы России совпали с ее интересами – Путин любит играть на человеческих амбициях.

Здесь так же удалось.

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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