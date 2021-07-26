В Закарпатье – еще пять подозрений на штамм “Дельта”, большинство инфицированных посещали РФ

Об этом врач-эпидемиолог Закарпатского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Любовь Данич рассказала “Укринформу” 26 июля.

По словам Данич, возраст инфицированных – 18–35 лет.

“Есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие – в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе путешествия в Российскую Федерацию”, – уточнила она.

Медик сообщила, что биоматериал заболевших отправили на исследование в европейские лаборатории.

24 июля во Львовской облгосадминистрации информировали, что в области подтвердили три случая заражения штаммом “Дельта”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июля в Украине подтвердили 2,25 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

В РФ, по информации научного центра “Вектор”, вариант “Дельта” широко распространен. В стране в последнее время фиксируют рекордную суточную смертность от коронавируса.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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