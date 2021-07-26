 

“Сиськи!”, “Что за пожар вы здесь устроили?”. Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции

26.07.2021, 18:18, Новости дня
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Артистка отметила, что находится в Турции. На заглавном фото она позирует в кадре, стоя на коленях возле бассейна. На других снимках артистка запечатлена в разных позах уже в воде.

“Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив”, – написала  она.

“Каролина Мирославовна, а что за пожар вы здесь устроили? Требуем больше фотографий с отдыха, будем согреваться лучами солнца вместе с вами”, – отреагировали подписчики.

“Сиськи!” – прокомментировали фото пользователи сети. 

“Просто секс”, – написали в комментариях поклонники артистки.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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