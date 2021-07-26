Китайцы обещают построить ториевый ядерный реактор

Ядерный реактор нового типа, получивший название ториевого, намерены построить в Китайской Народной Республике. Особенностью его является отсутствие охлаждения при помощи воды.

В данном случае, речь идет только об экспериментальной ядерной установке. Тиражировать такие реакторы пока рано, отмечают ученые. Однако, если все испытания пройдут успешно, то в истории ядерной энергетики будет открыта новая страница.

Дело в том, что такие реакторы считаются безопасными. В случае аварии загрязнения окружающей среды станут минимальными именно из-за отсутствия воды как теплоносителя. Во время работы реактора торий будет пребывать в жидком состоянии. Однако при контакте с воздухом данное вещество быстро затвердевает и становится неопасным.