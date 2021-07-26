Российские ученые представили новую технологию очистки водопроводной воды

Вода в городском водопроводе только условно считается чистой и безопасной для организма человека, напоминают ученые. На самом же деле, в ней иногда можно найти очень опасные химические элементы.

В Сибирском федеральном университете разработали уникальные картриджи, при помощи которых можно обнаружить в воде наличие мышьяка. При этом новое устройство может зафиксировать даже самые минимальные концентрации.

Пор словам экспертов, данная разработка после ее внедрения поможет значительно повысить качество питьевой воды. Особенно полезна она будет в тех населенных пунктах, возле которых размещены промышленные предприятия, теоретически способные загрязнять мышьяком окружающую среду.