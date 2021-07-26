 

Иммунолог Болибок высказался об утрате интеллекта у больных COVID-19

26.07.2021, 18:14, Разное
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Недавно исследователи пришли к выводам, что у больных COVID-19 наблюдается невосполнимая утрата интеллекта. Эту информацию прокомментировал иммунолог Владимир Болибок.
По словам врача, эта версия до конца не доказана, а такие последствия перенесенного коронавируса могут иметь различные причины. Специалисты утверждают, что после COVID-19 у людей ухудшается концентрация внимания, а также страдают способности планировать и логически рассуждать. При этом, данные симптомы могут быть и при легком течении инфекции.

Владимир Болибок предположил, что такие последствия могут возникать из-за нарушения капиллярного обращения. SARS-CoV-2 способен вызывать в некоторых отделах мозга, отвечающих за интеллект, микротромбозы. Иммунолог считает, что может нарушаться процесс поступления кислорода и питательных веществ в области, отвечающие за мышление. Кроме этого, снижение умственных способностей может быть тесно связано с нарушением функционирования нейронов.

Исследование, проведенное коллегами, Владимир Болибок считает «психологическим тестирование». Для того, чтобы делать окончательные выводы, нужно до конца понять механизм, происходящий при COVID-19 в мозге пациентов.

Источник: lenta.ru



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