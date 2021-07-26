 

В Екатеринбурге в рамках акции «Цирк – детям села» прошли представления программы «Феерия»

26.07.2021, 18:14, Разное
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В регионах РФ продолжается соцпроект «Цирк детям села». На прошлых выходных Екатеринбургский цирк посетили зрители из деревень Боярки, Курманки и Гагарки, а также села Мезенского.
На представление привезли 400 детей из отдаленных районов Свердловской области. Максим Сысков, который является воспитанником Центра соцпомощи детям и семьям в Артемовском районе, пояснил о своих впечатлениях. По словам мальчика, он очень ждал поездки в цирк. Больше всего ему понравились номера с экзотическими животными. Кроме дрессировщиков и их питомцев в рамках программы «Феерия» выступали танцовщицы из Африки, иллюзионисты, канатоходцы, гимнасты и жонглеры.

Такую возможность ребятам подарили администрация области и представители Росгосцирка. Проведение благотворительной акции инициировал глава организации Сергей Беляков. С начала лета выступления артистов цирка успели посетить несколько тысяч детей из сел.



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