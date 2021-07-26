 

Развод и трагедия в семье: как сложилась жизнь сыгравшей Лару Назиру в сериале “Клон” актрисы

26.07.2021, 18:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Элиане Жиардини известна в России благодаря работе в сериале
“Клон”. В бразильской теленовелле актриса играла золовку главной
героини – Лару Назиру. Персонаж Жиардини обладал невероятной харизмой и неуемной
энергией. Назира постоянно плела интриги и грезила об удачном замужестве. У
зрителей персонаж Элиане Жиардини вызывал противоречивые чувства – с одной
стороны ее не любили за склочность и коварство, с другой – жалели, понимая, что
героиня одинока и несчастна.

Актриса Элиане Жиардини родилась в Сан-Паулу 20 октября 1952
года. С ранних лет она грезила о сцене. В школьные годы Элиане оттачивала актерский
талант в любительских спектаклях. Получив аттестат, Жиардини поступила в
театральный вуз, который окончила с отличием.

В стенах альма-матер Элиане нашла вторую половинку. Звезда
сериала “Клон” вышла замуж за однокурсника Пауло Бетти. Артистка
родила избраннику двоих дочерей – Джулиану и Мариану. Став мамой, Жиардини приостановила карьеру и
сосредоточилась на семье.

Пока Элиане Жиардини растила детей и создавала уют в доме,
ее муж двигался по карьерной лестнице. Снявшись в нескольких телевизионных хитах, Пауло Бетти стал настоящей звездой. Позднее, когда 40-летняя Элиане решила
вернуться на экраны, известность супруга стала для нее помехой. Режиссеры
отказывались воспринимать ее как творческую единицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eliane Giardini (@elianegiardinioficial)

Ради карьеры Элиане Жиардини пришлось пойти на жертвы –
актриса развелась с мужем, с которым прожила 20 лет, и сосредоточилась на
актерстве. Вскоре знаменитости улыбнулась удача – она получила роль в сериале “Родиться
заново”. Проект выстрелил, сделав Жиардини очень популярной. На волне
успеха актриса снялась в десятке теленовелл, среди которых был и
“Клон”.

Элиане Жиардини 68 лет, между тем на пенсию она пока не
собирается. Артистка и сегодня востребована у режиссеров и продюсеров. 6 июня
2021 года звезда сериала “Клон” стала бабушкой. 41-летняя дочь артистки
Мариана родила сына, которого назвали Хоаким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eliane Giardini (@elianegiardinioficial)

Напомним, в 2019-м семья звезды сериала “Клон”
пережила трагедию. У Элиане Жиардини умер маленький внук Антониу – первый ребенок
Марианы. У мальчика, который родился в 2017 году, был диагностирован рак
крови. Артистка и ее бывший муж Пауло Бетти сделали все возможное, чтобы спасти
малыша. К сожалению, болезнь не пощадила ребенка, который немного не дожил до
второго дня рождения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / «Ждите, черти, русские идут!»

17.12 / Мнение: Шлосберг прав?

03.08 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 856 тысяч

17.12 / Личное: “Вот собаке повезло”

16.02 / После выступления Путина японцы потеряли надежду вернуть Курилы

27.09 / “Общаемся”: Дочь Максима Галкина поразила подписчиков достойным знанием французского языка

23.12 / Певица Слава впервые вышла на сцену после операции

05.03 / “За то, что русский”: в Екатеринбурге избили помощника депутата

17.08 / Ученые создали сокращающее походы в больницу приложение

27.11 / Кирилл Нагиев и Стас Круглицкий на новых кадрах из сериала “ЧУМА! Вторая волна”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика