Развод и трагедия в семье: как сложилась жизнь сыгравшей Лару Назиру в сериале “Клон” актрисы

Элиане Жиардини известна в России благодаря работе в сериале

“Клон”. В бразильской теленовелле актриса играла золовку главной

героини – Лару Назиру. Персонаж Жиардини обладал невероятной харизмой и неуемной

энергией. Назира постоянно плела интриги и грезила об удачном замужестве. У

зрителей персонаж Элиане Жиардини вызывал противоречивые чувства – с одной

стороны ее не любили за склочность и коварство, с другой – жалели, понимая, что

героиня одинока и несчастна.

Актриса Элиане Жиардини родилась в Сан-Паулу 20 октября 1952

года. С ранних лет она грезила о сцене. В школьные годы Элиане оттачивала актерский

талант в любительских спектаклях. Получив аттестат, Жиардини поступила в

театральный вуз, который окончила с отличием.

В стенах альма-матер Элиане нашла вторую половинку. Звезда

сериала “Клон” вышла замуж за однокурсника Пауло Бетти. Артистка

родила избраннику двоих дочерей – Джулиану и Мариану. Став мамой, Жиардини приостановила карьеру и

сосредоточилась на семье.

Пока Элиане Жиардини растила детей и создавала уют в доме,

ее муж двигался по карьерной лестнице. Снявшись в нескольких телевизионных хитах, Пауло Бетти стал настоящей звездой. Позднее, когда 40-летняя Элиане решила

вернуться на экраны, известность супруга стала для нее помехой. Режиссеры

отказывались воспринимать ее как творческую единицу.

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Ради карьеры Элиане Жиардини пришлось пойти на жертвы –

актриса развелась с мужем, с которым прожила 20 лет, и сосредоточилась на

актерстве. Вскоре знаменитости улыбнулась удача – она получила роль в сериале “Родиться

заново”. Проект выстрелил, сделав Жиардини очень популярной. На волне

успеха актриса снялась в десятке теленовелл, среди которых был и

“Клон”.

Элиане Жиардини 68 лет, между тем на пенсию она пока не

собирается. Артистка и сегодня востребована у режиссеров и продюсеров. 6 июня

2021 года звезда сериала “Клон” стала бабушкой. 41-летняя дочь артистки

Мариана родила сына, которого назвали Хоаким.

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Напомним, в 2019-м семья звезды сериала “Клон”

пережила трагедию. У Элиане Жиардини умер маленький внук Антониу – первый ребенок

Марианы. У мальчика, который родился в 2017 году, был диагностирован рак

крови. Артистка и ее бывший муж Пауло Бетти сделали все возможное, чтобы спасти

малыша. К сожалению, болезнь не пощадила ребенка, который немного не дожил до

второго дня рождения.