 

В промзоне “Руднево” построят более пяти километров дорог

26.07.2021, 18:08, Разное
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Бывшие промзоны Москвы обретают новую жизнь. Для этого в городе была создана программа “Индустриальные кварталы”. Комплексное развитие таких территорий позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет.

Так, в ближайшие годы промзона “Руднево” в Косино-Ухтомском превратится в центр притяжения новой промышленности столицы. Здесь построят почти 5,5 километров дорог, появятся разворотные площадки для общественного транспорта, здание конечной станции автобусов и шумозащитные экраны. В планах также – транспортно-пересадочный узел.

Строительство дорог в Косино-Ухтомском очень важно, ведь в промзоне “Руднево”, площадью 132,95 гектара, реализуется масштабный инвестиционный проект по строительству производственных объектов.

“Для этого необходимо сформировать улично-дорожную сеть. Сейчас мы проводим торгово-закупочные процедуры, чтобы определить подрядную организацию. Работы планируем выполнить в течение одного года”, – рассказал Рафик Загрутдинов.

Ранее “Дни.ру” уже писали о реализации программы “Индустриальные кварталы”, в частности – о строительстве общественно-деловых зон в Тимирязевском и Левобережном районах Москвы. На месте долгостроев возведут офисы, магазины, кафе, спортивные и досуговые центры.

Например, долгострой в Тимирязевском районе был заброшен 17 лет назад, а в Левобережном районе – 11. Городские власти планируют реорганизовать шесть территорий с такими постройками площадью свыше 7,7 гектара. Инвесторы готовы вложить в них более 21 миллиарда рублей.

За год программы “Индустриальные кварталы” столичные власти подписали четыре договора о комплексном развитии территорий. В рамках проекта начался процесс развития экс-промзон “Октябрьское поле”, “Кунцево” и два участка в “Коровино”. Общая площадь этих территорий – более 60 гектаров. Объем инвестиций – около 160 миллиардов рублей.

Участники программы “Индустриальные кварталы”, которые строят жилье и создают рабочие места за пределами ТТК и МКАД, получают от города льготы.



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