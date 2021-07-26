Григорий Родченков поможет выявить допинг в крови российских медалистов на олимпиаде в Токио

Григорий Родченков окажет помощь Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на Олимпиаде в Токио. Специалист был приглашен по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК) для разоблачения российских спортсменов, занявших призовые места.

МОК обратился за помощью к Родченкову на седьмой день соревнований, когда Россия поднялась на 4 место в неофициальном медальном зачете. Успешное выступление российской команды вызвало у организаторов Олимпиады большие сомнения в честности российских спортсменов. Олимпийский комитет уже составил предварительный список лиц подозреваемых в употреблении допинга. В МОК также не исключают, что Россия попытается подменить пробирки с допинг-пробами и уничтожить все улики. Работа Родченкова будет направлена на подтверждение этих подозрений и возбуждение новых антидопинговых дел.

Сам Родченков не будет присутствовать на Олимпиаде. По словам его адвоката Джима Уолдена, бывший глава московского «Антидопингового центра» опасается выходить из дома из-за попытки российских спецслужб отравить его «Новичком». Специалист будет смотреть выступление российских спортсменов по телевизору и проведет все консультации с помощью мессенджера Telegram.

«Родченков так долго был в этой отрасли, что ему достаточно лишь одного взгляда, чтобы вычислить «грязного» спортсмена. ВАДА безоговорочно доверяют моему клиенту и поэтому его личное присутствие в Токио необязательно. Григорий не хочет рисковать и показываться на виду лишний раз. Путин и ФСБ все еще ищут возможность поквитаться с ним», — сказал адвокат Родченкова.

Уолден сообщил, что Родченков планирует обратить особое внимание на конный спорт, художественную гимнастику и фехтование. По мнению Родченкова, именно в этих видах спорта россияне научились применять допинг наиболее скрытно.

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