 

Григорий Родченков поможет выявить допинг в крови российских медалистов на олимпиаде в Токио

26.07.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Григорий Родченков окажет помощь Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на Олимпиаде в Токио. Специалист был приглашен по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК) для разоблачения российских спортсменов, занявших призовые места.

МОК обратился за помощью к Родченкову на седьмой день соревнований, когда Россия поднялась на 4 место в неофициальном медальном зачете. Успешное выступление российской команды вызвало у организаторов Олимпиады большие сомнения в честности российских спортсменов. Олимпийский комитет уже составил предварительный список лиц подозреваемых в употреблении допинга. В МОК также не исключают, что Россия попытается подменить пробирки с допинг-пробами и уничтожить все улики. Работа Родченкова будет направлена на подтверждение этих подозрений и возбуждение новых антидопинговых дел.

Сам Родченков не будет присутствовать на Олимпиаде. По словам его адвоката Джима Уолдена, бывший глава московского «Антидопингового центра» опасается выходить из дома из-за попытки российских спецслужб отравить его «Новичком». Специалист будет смотреть выступление российских спортсменов по телевизору и проведет все консультации с помощью мессенджера Telegram.

«Родченков так долго был в этой отрасли, что ему достаточно лишь одного взгляда, чтобы вычислить «грязного» спортсмена. ВАДА безоговорочно доверяют моему клиенту и поэтому его личное присутствие в Токио необязательно. Григорий не хочет рисковать и показываться на виду лишний раз. Путин и ФСБ все еще ищут возможность поквитаться с ним», — сказал адвокат Родченкова.

Уолден сообщил, что Родченков планирует обратить особое внимание на конный спорт, художественную гимнастику и фехтование. По мнению Родченкова, именно в этих видах спорта россияне научились применять допинг наиболее скрытно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поведала о своих тратах

17.09 / Эмин Агаларов признался в желании жениться в третий раз

28.08 / Мнение: Мир не без добрых людей

23.02 / ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

19.07 / В Госдуме призвали запретить Google-переводчик за «издевательство над русским языком»

27.12 / Мнение: Перманентная угроза

01.03 / На банкноте номиналом 15 рублей будет изображён Лахта-центр

28.06 / Умерла актриса Коновалова

11.02 / Скандалы: «Химиотерапия» для Клязьмы

27.09 / Мнение: Летающая камера видеонаблюдения, стартап по выселению из жилья и печатный станок важнее долга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика