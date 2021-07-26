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26.07.2021, 17:38, Разное
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Как в СССР за 19 дней предотвратили эпидемию и привили 10 млн человек.

23 декабря 1959 года в Москву из Индии вернулся известный художник Алексей Кокорекин. Во время поездки он заразился натуральной оспой. Чтобы не допустить эпидемию, силы МВД, КГБ, армии и Минздрава в кратчайшие сроки нашли и изолировали всех, с кем хоть как-то контактировал художник и другие им зараженные люди. Одновременно с этим началась беспрецедентная по масштабам вакцинация. В итоге, уже к 25 января 1960 года были вакцинированы более 5,5 млн москвичей и более 4 млн жителей Подмосковья. 61 год назад в нашей стране могла вспыхнуть эпидемия натуральной оспы. Но ее удалось остановить. Как в СССР всего за 19 дней предотвратили эпидемию и привили 10 млн человек? Смотрите разбор «Новой».

Источник: Новая газета



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