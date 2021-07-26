Анна Меликян и другие на закрытии выставки “КОС20МОС21”

В минувшую пятницу состоялся финисаж (то есть официальное закрытие) выставки “КОС20МОС21” в парке “Зарядье”. Гостями вечера стали Константин и Ольга Андрикопулос, Анна Меликян, Елена Борщева, Илья Бачурин, Анастасия Гребенкина, Маша Цигаль и многие другие. Однако экспозиция еще будет открыта для гостей до конца месяца.

Гости финисажа посетили экскурсию по выставке от художников-авторов представленных работ и увидели фильм “Гагарин. Лейтенант неба” в панорамном кинотеатре с пятиметровым экраном. В рамках финисажа состоялось выступление ​​дуэта VitaDuo (Россия/Нидерланды) – одного из наиболее ярких современных ансамблей камерной музыки сегодня. А приятным завершением вечера стал космический шоу-торт в виде Вселенной.

Елена Борщева Анна Меликян

На выставке, напомним, работы современных художников соседствовуют со скульптурами середины ХХ века. В экспозиции представлены произведения Recycle Group, CrocodilePOWER, Аристарха Чернышева, Валентина Коржова, Анны Красной, Данилы Ткаченко.

Успейте посетить экспозицию до 30 июля включительно.

Маша Цигаль Илья Бачурин Анастасия Гребенкина Константин и Ольга Андрикопулос