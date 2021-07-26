 

У переживших ИВЛ пациентов с COVID-19 значительно снижаются когнитивные способности

26.07.2021, 17:28, Разное
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В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале EClinicalMedicine, приняли участие свыше 81,3 тысяч жителей Великобритании, в том числе перенесших COVID-19.

С января по декабрь прошлого года добровольцы прошли серию онлайн-тестов на сообразительность, память, концентрацию внимания и эмоциональное восприятие в рамках проекта проекта Great British Intelligence Test, в котором оценивались умственные способностей британцев. Участники, которые переболели COVID-19, также прошли анкетирование, в котором отвечали на вопросы о симптомах перенесенной инфекции и о ее последствиях. 

Более 12,6 тысяч добровольцев сообщили, что у них был подтвержден COVID-19. Авторы исследования разделили их на группы в зависимости от тяжести заболевания, от амбулаторных пациентов до больных, которые нуждались в искусственной вентиляции легких. После корректировки данных с учетом различных факторов, включая пол, возраст, уровень дохода и ранее диагностированные психические заболевания, ученые обнаружили, что участникам с перенесенным COVID-19 сложнее выполнить когнитивные тесты по сравнению с людьми из контрольной группы.

Больше всех пострадали пациенты, которым потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. Результаты пройденных ими когнитивных тестов, если перевести их в показатели стандартного IQ-теста,  были в среднем на 7 пунктов хуже, чем средние результаты участников исследования. Ученые указали, что такое снижение когнитивных способностей происходит за 10 лет. Чаще всего эти люди жаловались на «туман в мозге» и трудности с концентрацией внимания. Однако и у тех участников, которые лечились амбулаторно, также были выявлено «небольшое, статистически значимое» снижение когнитивных способностей.

Авторы исследования предположили, что когнитивный дефицит мог развиться из-за длительных симптомов COVID-19, например, из-за высокой температуры. Кроме того, в основе этого механизма могут быть расстройства, которые были еще до заражения — депрессия, бессонница, тревожность.

Ранее шведские биологи и неврологи из Гетеборгского университета выяснили, что SARS-Cov-2 воздействует на мозг и нервную систему совсем не так, как другие вирусы. Исследователи изучили образцы спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19, у которых наблюдалось нарушение когнитивных функций и проблемы с психикой, и выявили заметное повышение воспалительных маркеров, которые свидетельствуют об активации иммунных клеток головного мозга. Но при этом ученые не обнаружили маркеров, характерных для вирусного поражения центральной нервной системы.



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