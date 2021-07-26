 

Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта

26.07.2021, 17:27, Новости дня
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В состоянии аффекта человек совершает действительно зверские убийства, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя версию о том, что отставной адмирал ВМФ Леонид Лобанов мог из ревности зарезать свою жену и сына в Петербурге.

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота РФ Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу».

«Человек действительно в состоянии аффекта может совершить страшное преступление о котором, скорее всего, будет сильно жалеть. Может и быть такое, что после совершения преступления некоторые даже не помнят, что с ними произошло. Это такое состояние сознания, когда человек не осознает происходящее с ним, свои действия, не отдает им отчет», – говорит Фомин.

Психиатр считает, что картина преступления говорит именно о том, что преступник действовал под влиянием эмоций.  «На специально спланированное убийство это не похоже. Именно в состоянии аффекта человек совершает действительно зверское убийство, например, сто ножевых ранений – это всегда какие-то чрезмерные действия. Запланированное убийство же выглядит как один удар в сердце или просто перерезанное горло. В этой же истории мы видим вспоротые животы, перерезанное горло – чрезмерное насилие, да и выместить злость можно на одном человеке, а здесь два тела, поэтому все указывает на состояние аффекта», – считает врач.

Он объясняет, что через некоторое время после совершения убийства Лобанов мог прийти в себя и осознать ужас содеянного, после чего принял решение покончить жизнь самоубийством, что выглядит вполне логично.

«Он не стал пускать следствие по ложному пути, обеспечивать бы себе алиби и так далее. Он, вероятно, опасался, что его могут поймать раньше времени и заставить отвечать за преступление. Поэтому теория с убийством в состоянии аффекта выглядит на фоне остальных вполне логично», – считает Фомин.

В середине июля Лобанов был сбит электричкой на железнодорожной станции Ручьи десять дней назад. Кроме того, установлено, что убийство его супруги и сына произошло не позднее 16 июля, в связи с чем именно он подозревается в совершении преступления.



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