 

СБУ решила провести антидиверсионные учения в Черкасской области

26.07.2021, 17:27, Новости дня
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На Украине Служба безопасности с 27 по 28 июля Украины проведет масштабные антидиверсионные учения в Черкасской области, сообщила пресс-служба регионального управления национальной полиции.

«В период с 27 по 28 июля этого года координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Черкасской области проведет плановые контрдиверсионные учения. Тренировки состоятся в условиях, максимально приближенных к реальным», – говорится в сообщении на сайте полиции.

Сообщается, что целью ученей станет отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим угрозам, проверке уровня защищенности потенциально уязвимых объектов, а также отработке практических навыков по выявлению и обезвреживанию диверсантов.

«Во время тренировок на объектах критической инфраструктуры возможно временное введение особого режима, ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма.



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