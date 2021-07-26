 

Модуль «Пирс» начали сводить с орбиты для затопления в океане

26.07.2021, 17:27, Новости дня
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Российский модуль «Пирс», проработавший на МКС 20 лет, начали сводить с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16», сообщили в Роскосмосе.

«Произведено включение двигателя корабля «Прогресс МС-16» на сход с орбиты», – цитирует сообщение корпорации РИА «Новости».

Перед этим корабль отстыковал «Пирс» от станции, чтобы освободить стыковочный узел для летящего к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука». Стыковка нового модуля с МКС запланирована на 29 июля.

«Пирс» – первый модуль МКС, отстыкованный от станции для затопления в океане.

По рассчетам, корабль вместе с модулем в 17.42 войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие конструкции по расчетам могут упасть в 17.51 мск в южной части Тихого океана.

Ранее сообщалось об успешной отстыковке «Пирса» от МКС.

В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции.



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