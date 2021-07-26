На мосту Патона снова прорвало теплотрассу. В КГГА объяснили появление “водопада”

Прорыв образовался в ходе плановых гидравлических испытаний, которые ежегодно проводят в межотопительный период, проинформировала пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Повреждение трубы обнаружили и локализовали сегодня после полудня, потом началась подготовка к ремонту.

“Испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотрены правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. С их помощью выявляют слабые места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон. В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет”, – добавили в КГГА.

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Сегодняшний прорыв – как минимум четвертый за месяц. Аварийная бригада “Киевтеплоэнерго” чинила тепломагистраль под мостом Патона 2-го, 11-го, и 21 июля.

Контекст:

Теплосеть под мостом Патона построили в 1962 году, через девять лет после ввода в эксплуатацию самого моста. Она обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

В 2019 году в Институте электросварки заявляли, что состояние моста Патона критическое и если не начать восстановление, он может обвалиться. Отреставрировать мост планируют до конца 2025 года, сообщала пресс-служба КГГА.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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