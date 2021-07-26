В Арктике нашли водоросли, способные вырабатывать вещество, аналогичное содержащемуся в бензине

Открытие было сделано при исследовании образцов, собранных в Арктике в 2013 году.

Ученые отмечают, что изучаемые ими водоросли накапливают незначительное число вещества, присутствующем в топливе, однако эту функцию можно улучшить.

Издание отмечает, что данное открытие дает надежду на возможность разработки биотоплива.

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