 

В Арктике нашли водоросли, способные вырабатывать вещество, аналогичное содержащемуся в бензине

26.07.2021, 17:26, Новости дня
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Открытие было сделано при исследовании образцов, собранных в Арктике в 2013 году.

Ученые отмечают, что изучаемые ими водоросли накапливают незначительное число вещества, присутствующем в топливе, однако эту функцию можно улучшить.

Издание отмечает, что данное открытие дает надежду на возможность разработки биотоплива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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