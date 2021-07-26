“Будто в замедленной съемке”. Свитолина рассказала о победном матче на Олимпиаде 2020

“Думаю, что в последние полгода Айла Томлянович стала играть стабильнее. К сожалению, сегодня, первые 1,5 сета я играла очень неважно. Ничего не было слаженно, в моей игре мало что получалось. Я боролась и не сдавалась, именно это меня и привело к победе. Рада, что в каких-то моментах смогла найти свою игру, хотя сегодня все было как будто в замедленной съемке. Корт быстрый, нужно постоянно быстро подрабатывать ногами, постоянно пытаться быстрее адаптироваться”, – отметила она.

Теннисистка пожаловалась на жару во время матча, но добавила, что поскольку с этим ничего не поделаешь, она старалась принимать все как есть и справляться с ситуацией.

“Сейчас я пытаюсь как можно быстрее восстановиться. Думала, что у меня будет один день отдыха, но мы играем завтра. Холодная ванна, потом массаж и полное восстановление. Надеюсь, что смогу подготовиться к этому непростому матчу завтра. В плане тактической подготовки, то с моим тренером, Энди Беттлсом, мы всегда на связи. Также здесь есть капитан сборной Михаил Филима, он знает мою игру, на Кубке Федерации он видел много матчей и разных ситуаций, так что он тоже помогает”, – добавила Свитолина.

Контекст:

26 июля на Олимпийских играх 2020 года в Токио первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла поединок второго круга и пробилась в третий.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Сейчас в медальном зачете Олимпиады лидирует Япония – у нее восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали. На втором месте США, на третьем – Китай. Украина делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией, у нее две “бронзы” – в женском дзюдо и в мужском фехтовании.

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