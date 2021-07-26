“Самовольно открыл дверь во время движения”. Во Львовской области пассажир выпал из поезда “Львов – Мариуполь”

Инцидент произошел сегодня ночью. Около 3.00 в полицию поступило сообщение от начальника поезда о том, что во время движения в Золочеве Львовской области из вагона выпал мужчина.

В результате падения он получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимацию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Золочевского районного отдела полиции. Они установили личности пострадавшего. Им оказался 23-летний житель Хмельницкого.

“Предварительно правоохранители выяснили, что в тамбуре мужчина самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона”, – говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до двух лет.

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