 

ГП “Антонов” и канадская компания планируют производить самолеты Ан-74ТК-200

26.07.2021, 17:26, Новости дня
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Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок по маршрутам малой и средней протяженности. Максимальная взлетная масса самолета – 36,5 т, максимальная высота полета – 10 тыс. 100 м, крейсерская скорость – 600-700 км/ч. Дальность полета с нагрузкой 10 т составляет 950 км, с нагрузкой 1,8 тонн – 4250 км. Экипаж состоит из двух человек, сообщил сайт компании.

Рыночным преимуществом модели самолета назвали то, что он может использоваться в особо суровых условиях.

“В будущей модели самолета будут максимально использованы новейшие авиационные технологии, такие как “стеклянная кабина” и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения, это возможно благодаря многолетнему опыту специалистов ГП “Антонов”, – подчеркнули в релизе.

Окончательная сборка модели будет проводиться в Украине и Канаде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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