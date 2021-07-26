 

Уступившая золото соотечественнице саблистка Великая: Придется ехать на пятую Олимпиаду

26.07.2021, 17:16, Разное
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В напряженной борьбе за золото сильнее оказалась дочь президента Олимпийского комитета России София Позднякова. В финале она сошлась с другой представительницей из России – Софьей Великой. Соревнование закончилось со счетом 15:11. Третье место на пьедестале заняла француженка Манон Брюне.

Софья Великая похвалила соперницу, отметив, что сделала больше ошибок, а вот ее оппонентка молодец. Девушка добавила, что турнир прошел сложно и напряженно, однако она все равно довольна собой и результатом.

Конечно, саблистка мечтала о золотой медали в индивидуальном зачете. “Мне жалко, что не получилось, но что могу сделать? Придется ехать на пятую Олимпиаду”, – отметила Софья Великая.

О финале в соревнованиях на саблях среди женщин на Олимпийских играх в Токио – 2020 высказался депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что школа российского фехтования в очередной раз показала себя с лучшей стороны. Чиновник поблагодарил девушке за яркий финал.

Также Дмитрий Свищев поддержал Софью Великую, отметив, что у нее говорящая фамилия и за ней большое будущее. “Да, что-то ей не удалось, но пусть в личном первенстве она и не выиграла золото, она является лидером нашей команды, и все это признают”, – цитирует депутата Газета.ru.



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