Ученые назвали самые пожароопасные регионы нынешним летом

На территории 15 российских регионов повысилась вероятность пожарной опасности, об этом предупредили Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация МЧС России.

«На основании данных среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов и установившихся классов пожарной опасности специалисты института прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 субъектов», – сообщили в институте ТАСС.

Повышенная пожарная опасность установилась в Приморском крае, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Брянской, Московской и Рязанской областях, а также юге Красноярского края.

Для минимизации ущерба от природных пожаров в институте предложили местным властям «принять достаточные меры по поиску и тушению возгораний в день их обнаружения, организации защиты населенных пунктов от огня и возможной эвакуации населения».

По данным Авиалесоохраны на середину июля, на территории РФ полыхали более 300 лесных пожаров на площади свыше 1 млн гектаров, причем наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) – более 858 тыс. га. На борьбу с лесными пожарами правительство РФ планировалось выделить свыше 2,5 млрд рублей.