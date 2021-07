Американские солдаты раскрыли местонахождение ядерного оружия через приложения с карточками

Американские солдаты, которые охраняют ядерное оружие, размещенное в Европе, делают очень сложную работу. Протоколы безопасности длинные и подробные, и их необходимо заучивать наизусть. Чтобы упростить этот процесс, некоторые военнослужающие используют публично доступные обучающие приложения с карточками. Таким образом они, сами того не желая, раскрывают секретные протоколы безопасности американского ядерного оружия и местонахождение баз, где оно находится.

Присутствие американского ядерного оружия в Европе давно задокументировано благодаря сливам документов, фотографиям и заявлениям отставных чиновников, однако официально их конкретное местоположение является секретным, а правительство не подтверждает, но и не отрицает их присутствия.

Многие активисты и парламентарии в некоторых европейских странах считают, что такая неопределенность зачастую мешает открытой и демократической дискуссии о том, стоит ли этим странам соглашаться с размещением ядерного оружия на своей территории.

Однако по карточкам, которые изучают солдаты, чья задача — охранять это оружие, можно узнать не только местоположение баз, но и конкретные строения, где, вероятно, содержится ядерное оружие.

В карточках также содержатся подробности схем и протоколов безопасности, например положение камер, частота патрулей вокруг хранилищ, секретные слова, которые означают, что охраннику угрожают, и уникальные идентификаторы бейджей, которые используются в запретных зонах.

Как и аналоговые карточки, «карточные» приложения — популярные обучающие инструменты, где с одной стороны показаны вопросы, а с другой — ответы. Посредством простого поиска в сети по ключевым словам, которые, как публично известно, связаны с ядерным оружием, команде Bellingcat удалось обнаружить карточки, используемые военными, которые несут службу на всех шести военных базах в Европе, где, как сообщалось, хранится ядерное оружие.

Эксперты, к которым обратилась команда Bellingcat, говорят, что результаты этого расследования представляют собой серьезные нарушения протоколов безопасности и поднимают новые вопросы касательно размещения американского ядерного оружия в Европе.

Доктор Джеффри Льюис, основатель интернет-ресурса Arms Control Wonk.com и директор Программы нераспространения ядерного оружия в Восточной Азии в Центре Джеймса Мартина по изучению нераспространения ядерного оружия, говорит, что результаты расследования представляют собой «вопиющее нарушение» практик безопасности, связанных с американским ядерным оружием, которое хранится в странах НАТО. Он добавляет, что «секретность вокруг размещения американского ядерного оружия в Европе существует не для того, чтобы защищать это оружие от террористов, но только для того, чтобы политики и военное командование могли не отвечать на неудобные вопросы о том, имеют ли смысл в наши дни договоры НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Это еще одно напоминание о том, что это оружие не находится в безопасности».

Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, в основном согласился и добавил, что безопасность обеспечивается с помощью «эффективной защиты, а не секретности».

Некоторые карточки, обнаруженные в ходе этого расследования, открыто присутствуют в сети как минимум с 2013 года. В других изложены подробные процессы, которые пользователи изучали по крайней мере до апреля 2021 года. Неизвестно, изменялись ли с тех пор секретные фразы, протоколы или другие практики безопасности.

Однако все карточки, описанные в этой статье, по-видимому, были убраны с обучающих платформ, где они появились, после того, как команда Bellingcat обратилась к НАТО и американским военным за комментарием перед публикацией материала. После того, как команда Bellingcat обнаружила на Фейсбуке фотографию от 2013 года (см. выше), где американские военные позируют, по-видимому, с инертной ядерной бомбой на базе в Нидерландах, представитель Министерства обороны Нидерландов заявил, что ведомство проводит консультации с НАТО и Европейским командованием США (EUCOM).

Представитель ВВС США подтвердил, что им известно, что военнослужащие используют приложения с карточками, чтобы изучать «широкий спектр тем». Однако, продолжили в ВВС, никаких рекомендаций делать это нет, и они отказываются обсуждать старые или действующие протоколы безопасности. Там также заявили, что им неизвестно о каких-либо оценках использования обучающих онлайн-приложений со стороны Министерства обороны или ВВС, но что они «изучают приемлемость информации, которой делятся с помощью обучающих карточек».

Мы также обратились в министерства обороны Бельгии, Германии, Италии и Турции (в этих странах, как сообщается, находятся базы, где хранится американское ядерное оружие) с вопросом об использовании карточек американскими солдатами, размещенными на территории этих стран, однако до публикации ни одно из этих ведомств нам не ответило.

Как были обнаружены эти наборы карточек?

В военном жаргоне есть множество терминов и сокращений, и тема безопасного хранения ядерного оружия — не исключение. Некоторые важнейшие термины есть в статьях в интернете, в государственной тендерной документации и даже в статьях Википедии.

Например, на базах с ядерным оружием защитные ангары для самолетов (protective aircraft shelters, PAS) имеют системы хранения и безопасности оружия (Weapons Storage and Security Systems, WS3), куда входят электронные системы управления, датчики и хранилище, встроенное в пол ангара. В каждом из этих ангаров может храниться до четырех термоядерных бомб свободного падения B61.

Простой поиск в Google по словам “PAS”, “WS3” и “vault” вместе с названиями баз ВВС в Европе быстро привел нас на бесплатные платформы с карточками, например Chegg, Quizlet и Cram.

Один из примеров — авиабаза Фолькель в Нидерландах. О присутствии американского ядерного оружия на авиабазе Фолькель известно из слитых документов и заявлений отставных чиновников, однако голландские власти до сих пор считают эту информацию секретной.

При этом набор из 70 карточек под названием “Study!” («Изучить!») на платформе Chegg, по-видимому, содержит ранее неизвестную информацию — например, там указаны конкретные ангары, где хранится ядерное оружие:

Как видно на скриншоте выше, пять из 11 хранилищ на авиабазе Фолькель помечены как “HOT” («горячие»), а остальные шесть — “COLD” («холодные»).

В другом наборе из 80 карточек, посвященном авиабазе Авиано в Италии, где также, как сообщается, хранится американское ядерное оружие, содержатся еще более серьезные подробности.

“WS3 response order”, по-видимому, означает порядок реакции бойца на различные сигналы тревоги от системы хранения и безопасности, которая защищает хранилища. Для тревоги 1 уровня (Level 1) и 2 уровня (Level 2) приоритет отдается «горячим» (hot) хранилищам, что наверняка означает хранилища, куда загружено (loaded) ядерное оружие. На других карточках термины “hot” и “loaded” выглядят взаимозаменяемыми, в одной они используются прямо с упоминанием «ядерного оружия».

Еще одна карточка, которая также касается Авиано, рассказывает нам, какое из хранилищ в “Tango loop” (отдельный участок базы Авиано, который также называют «кольцо вышек» (tower loop)).

В каждом наборе карточек можно найти новые определения и акронимы. В свою очередь, поиск по этим зацепкам выдает новые карточки.

На перый взгляд многие из них не выглядят интересными. Практически во всех наборах есть одни и те же данные из учебников, которые бойцы изучают, проходя курсы карьерного роста. Среди них — определения терминов, акронимов, формы, необходимые для подачи, законы, процедуры и радиопротоколы. Однако во многих случаях военнослужащие добавляют собственные служебные данные и подробности о системах безопасности.

Например, военнослужащий с одной базы записал около 100 вещей, которые нужно знать для выполнения конкретно его работы. Среди них — местоположение модемов, которые соединяют хранилища с мониторинговым объектом, процедуры по сигналам тревоги для каждого участка базы, скриншоты камер, нацеленных на хранилище, а также элементы консоли на рабочем месте и связанные с ней процедуры. На карточках также были записаны подробности о паролях и именах пользователей с указанием, могут ли в них быть пробелы.

Некоторые платформы также показывают, когда пользователи изучали карточки. Упомянутый выше пользователь последний раз изучал карточки в апреле 2021 года. Однако при этом карточки, по-видимому, были удалены после того, как команда Bellingcat связалась с НАТО, Минобороны США и Европейским командованием США, запросив комментарий о результатах этого расследования.

Информация, которую можно найти на карточках, зависит от базы, для которой выполняется поиск.

Начнем с информации, наиболее полезной в целях транспарентности — местоположение ядерных боеприпасов (а также, судя по количеству хранилищ, оценка их возможного количества). Кроме новой информации о «холодных» и «горячих» хранилищах на базах Авиано и Фолькель, нам также удалось узнать подробности о хранилищах на всех остальных базах в Европе, где, как сообщается, хранятся ядерные боеприпасы: Инджирлик (Турция), Геди (Италия), Бюхель (Германия) и Клейне Брогель (Бельгия).

Однако, пожалуй, не меньшие опасения вызывает открытая публикация точной информации в отношении безопасности и протоколов для конкретных баз.

На некоторых карточках было указано число камер безопасности и их положение на различных базах, информация о датчиках и радарах, уникальные идентификаторы бейджей закрытой зоны (restricted area badges, RAB) для Инджирлика, Фолькеля и Авиано, а также секретные слова тревоги и типы снаряжения, которыми оснащены силы реагирования, защищающие базы.

Кроме того, имеется информация о защитных ангарах, системах безопасности и самих хранилищах.

Среди найденных Bellingcat подробностей по некоторым (но не по всем) базам были карточки, где указаны здания, где хранятся ключи от ангаров, частота проверки «горячих» и «холодных» ангаров, а также подробности о датчиках, которые защищают ангары от незаконного проникновения, а также о датчиках, встроенных в сами хранилища.

Военнослужащие также указывали информацию о том, какие предметы на объектах безопасности не следует трогать, где находятся резервные генераторы, а также версии A и B универсальных кодов открытия, которые одновременно открывают все хранилища.

Не вполне понятно, почему или как эта информация оказалась доступной для поиска. На сайте Quizlet указано, что по умолчанию все карточки являются публичными. Впоследствии пользователи могут по своему желанию менять настройки приватности. На странице помощи на сайте Cram содержатся инструкции для пользователей о том, как делать наборы карточек приватными, что намекает, что любые карточки в этом приложении также по умолчанию являются публичными. В разделе вопросов и ответов на сайте Chegg описано, как пользователи могут менять настройки приватности своих карточек, однако ясно не указано, являются ли они также публичными по умолчанию (в 2018 году Chegg приобрели свою платформу карточек у StudyBlue, но на сайте последних также ясно не указано, являются ли наборы карточек публичными по умолчанию).

Карточки

Верификация информации, найденной на карточках, оказалась относительно простой (эта простота сама по себе представляет собой очевидную угрозу безопасности).

Некоторые наборы, сделанные в Cram и Quizlet, удавалось отследить, поскольку в именах пользователей содержатся полные имена создателей этих карточек. У других пользователей было то же фото профиля, что и у их аккаунтов в LinkedIn.

Даже в случаях, когда не сразу очевидно, где находятся пользователи, военную базу, к которой относятся их карточки, можно установить, исходя из того, что они изучают. В частности, на карточках, обнаруженных Bellingcat, были фразы, которые следует кричать на нарушителей на местном языке, местные законы, названия эскадрилий, зон и зданий.

Верификации способствуют и другие, менее явные детали. Например, карточка, где упоминается хранилище 27 в Tango loop на авиабазе Авиано, соответствует публично доступному документу американских военных, который подтверждает, что на авиабазе Авиано имеется защитный ангар, обозначенный как “t-27”.

Верификация содержания карточек также необходима для анонимных наборов (без указания имени пользователя).

На одной из них, по-видимому, описаны процедуры на авиабазе Фолькель в Нидерландах.

Эта информация, судя по всему, отсутствует в публичном доступе где-либо еще. Однако она похожа на ту информацию, которая была найдена в наборах уже установленных пользователей с авиабаз Инджирлик, Авиано, Клейне Брогель и др. Например, в анонимном наборе имелась карточка, где конкретно указаны детали опознания бейджа закрытой зоны (Restricted Area Badge, RAB), как и в наборах ранее установленных пользователей.

Одной из наиболее интересных карточек в анонимных наборах оказалась карточка «статус хранилищ», на которой, видимо, указано, в каких ангарах на авиабазе Фолькель находится ядерное оружие.

Чтобы верифицировать эту информацию, сначала следует установить, существуют ли на самом деле эти хранилища. На авиабазе Фолькель есть 32 защитных ангара (которые видны в Google Earth), но не в каждом ангаре есть хранилище с защитными системами. Нужно найти ангары, в которых такие системы есть, и проверить, соответствует ли их нумерация данным с карточки.

База

Еще один поиск в Google быстро выдает карту авиабазы Фолькель (от 1999 года) опубликованную группой активистов за разоружение “Ontwapen!”. Там показано, что хранилища имеются в восьми ангарах (на три меньше, чем 11 ангаров на карточке от 2019 года).

На некоторых сайтах (с данными от 2007 и 2014 гг) есть упоминания номеров ангаров, где хранится ядерное оружие. Однако источники этих постов неясны, а детали только частично совпадают с номерами на карточке.

При этом, как показывали материалы Bellingcat о фитнесс-приложениях и приложении для оценки пива, сами солдаты зачастую невольно становятся источниками информации в подобных обстоятельствах.

Первый шаг — найти людей, у которых есть доступ к подобным объектам. Из Википедии мы узнаем, что ядерное оружие на авиабазе Фолькель находится в ведении американской 703-й эскадрильи обслуживания боеприпасов (703rd Munitions Support Squadron).

В военном жаргоне название подразделения сокращается до ‘703rd MUNSS’ и ‘703 MUNSS’. Поиск по Фейсбуку выдает несколько групповых фотографий, некоторыми из которых делились, отмечали на них людей, а запечатленные там бойцы лайкали эти фотографии. Следующий шаг — изучить открытый профиль одного из этих лиц.

Там мы находим фотографию, опубликованную в 2013 году.

Эта фотография не имеет геотега, все запечатленные на ней одеты в американскую форму, а сама фотография была опубликована американцем на личной странице в Фейсбуке. Просматривая страницу, легко предположить, что это фото снято в США. Однако некоторые детали говорят, что это не так.

В левой части фото видны два флага.

На военном автомобиле виден флаг Нидерландов. Текст на втором флаге заканчивается на “UNSS”, что соответствует названию упомянутой выше эскадрильи (703 MUNSS).

Эта фотография была опубликована в 2013 году. Наиболее близкий по времени незацензуренный спутниковый снимок авиабазы Фолькель в Google Earth относится к 2016 году. Несмотря на разницу растительности, возникшую за несколько лет, этот спутниковый снимок все равно может быть полезен при поиске соответствий.

Три детали на фото с Фейсбука делают один из ангаров на авиабазе Фолькель вероятным кандидатом на место съемки фото: ниже они отмечены красным, синим и зеленым.

Сравнение со спутниковыми снимками позволяет выявить соответствия. Так, совпадают форма и положение ангара по отношению к взлетной полосе, положение деревьев, желтая линия на земле, объект слева и здание за взлетной полосой.

Эта геолокация также соответствует ангару на слитой карте, где отмечено “WS3-хранилище”.

На той же слитой карте указано, что ангар имеет номер 532. На одной из карточек действительно упомянут ангар 532 с хранилищем.

Итак, это фото с Фейсбука, по-видимому, подтверждает информацию с карточки, что в ангаре 532 есть хранилище. Однако на карточке указано, что это «холодное» хранилище.

Исследователь нераспространения ядерного оружия Джеффри Льюис считает, что крайне маловероятно, чтобы действующие военнослужащие позировали с настоящей атомной бомбой. Поэтому, заключает Льюис, информация на карточке, где хранилище обозначено как «холодное», наверняка верна.

Однако можно ли подтвердить это по деталям на фото?

Бомба

Давайте внимательнее посмотрим на бомбу.

Ядерное оружие требует регулярного обслуживания. Специально для этого разработана Защищенная транспортируемая система обслуживания (Secure Transportable Maintenance System). Трейлер этой системы виден на заднем плане фотографии выше.

Согласно публично доступным документам американской армии, в «седельной сумке» бомбы (между стабилизаторами) находятся кабели и оборудование для подвески бомбы к самолету и подготовки ее к вылету.

Форма бомбы также соответствует публично доступным снимкам атомной бомбы B61.

Однако летный состав использует тренировочный вариант B61 (BDU-38), который имеет ту же форму и размер. Кроме того, у аэродромного персонала есть свои тренировочные варианты B61.

Как же их отличить друг от друга?

Как определить B61?

Тренировочные боеприпасы, как правило, можно узнать по цвету. Бомбы B61 — серебряного/серого цвета (иногда их называют «серебряная пуля»), а BDU-38, по-видимому, зеленого цвета.

На недатированном фото, которое было опубликовано Федерацией американских ученых в 2009 году, однако наверняка было снято за годы до этого, также, по-видимому, запечатлены белые BDU-38, которые обозначены как «инертные атомные бомбы», сброшенные на единственный бомбардировочный полигон «Влихорс» в Нидерландах.

Еще одна фотография BDU-38 (от 2005 года), которая, по-видимому, по крайней мере частично белого цвета, нашлась в группе авиаспоттеров авиабазы Фолькель.

Поиск в Google по словам «белые бомбы» (“witte bommen”) на голландском выдает еще одного авиафотографа, который опубликовал фотографии от 2007 года с авиабазы Фолькель, где к F16 подвешены такие же бомбы. Фотограф не уточнил, что это за оружие, только указав в описании к фотографиям, что голландские и бельгийские F-16 взлетают с авиабазы Фолькель, чтобы сбросить «большие красно-белые бомбы» на Влихорс. Как и в Нидерландах, в Бельгии также размещены бомбы B61.

Сравнив эти тренировочные бомбы (см. здесь и здесь) с бомбой, с которой позировала американская эскадрилья (см. ниже), мы видим, что хотя они имеют одинаковую форму и размер, их окраска разная.



Таким образом, судя по серебряному цвету бомбы, с которой позировали бойцы американской эскадрильи обслуживания боеприпасов, мы видим, что это не красно-белая тренировочная бомба, которые использует голландский летный состав.

Наземные тренировочные варианты B61, по-видимому, такого же серебряного цвета, как боеприпас на фото с Фейсбука, однако, как правило, помечаются красными надписями. Вот пример B61 в музее. В центре бомбы написано «ТРЕНИРОВОЧНАЯ, НЕ ДЛЯ ВЫЛЕТОВ»

На других примерах вне музеев также имеются красные надписи на носу, в центре корпуса и на стабилизаторах. Невозможно определить, есть ли эти надписи на снимке бомбы у ангара 532.

Единственная деталь, которая позволила бы дать уверенный ответ, — серийный номер бомбы (который на фото также не виден). По словам Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых, у таких боеприпасов «обычно есть маркировки типа и серийного номера. На настоящем боеприпасе написано B61-x и дальше yyyyyyyyy, на тренировочном — что-то вроде B61-x Type 3E. Но я не вижу маркировок на том, что на фото».

B61 trainer units – interesting the 2nd photo has additional unit partially dissembled. Have to find better quality image.#Nukes pic.twitter.com/0A2ZKPYpqw

— Casillic (@Casillic) December 9, 2018

Однако, добавляет Кристенсен, «Сомневаюсь, что они вытащили действующий боеприпас ради фотосессии, так что я предполагаю, что это тренировочный».

Имеются очень строгие протоколы и меры безопасности по извлечению ядерного боеприпаса из хранилища. Если это настоящий ядерный боеприпас, то на фото на Фейсбуке запечатлено еще более серьезное нарушение безопасности.

Однако если перед ангаром 532 сфотографировано не настоящий ядерный боеприпас, то логично, что на карточке ангар 532 обозначен как «холодный».

Команда Bellingcat обратилась к американским военным и Минобороны Нидерландов с вопросом об этой фотографии и о том, была ли бомба настоящей или же тренировочной.

Американское военное ведомство прямо не ответило на этот вопрос, а Минобороны Нидерландов заявило, что это был инертный тренировочный боеприпас. Однако, добавили в министерстве, в соответствии с правилами, действующими на военных базах, «это фото нельзя было даже снимать, и тем более публиковать».

«Вопиющее нарушение»

То, как часто бойцы загружали и невольно публиковали подробности о системах безопасности, представляет собой огромный провал информационной безопасности или, цитируя Льюиса, «вопиющее нарушение» практик безопасности.

Эта статья посвящена военнослужащим, которые несут службу на базах, где хранится ядерное оружие, но это наверняка не единственные солдаты, которые учатся с помощью приложений с карточками. По-видимому, есть примеры того, как бойцы, которые служат на других базах в США и Европе, публиковали карточки, где указано, где расположены камеры, и есть ли у них инфракрасный диапазон.

Также, по-видимому, имеются карточки, которые используются для совершенно других военных целей. Например, команде Bellingcat удалось обнаружить наборы карточек с вопросами о нанесении ударов с беспилотников MQ-9 Reaper.

Учитывая значение результатов расследования для общественной безопасности, команда Bellingcat связалась с НАТО, Европейским командованием США (EUCOM), Министерством обороны США (DoD) и Министерством обороны Нидерландов за четыре недели до публикации материала. Минобороны Нидерландов признало в небольшом заявлении, что проводит консультации с НАТО и EUCOM по этой проблеме. В министерстве признали, что у Нидерландов есть ядерные задачи, но добавили, что из соображений безопасности не могут давать комментарии о количестве или местоположении ядерного оружия, которое хранится в Нидерландах по соглашениям НАТО.

Команда Bellingcat предоставила ссылки на 50 найденных нами наборов карточек в приложениях Chegg, Quizlet, и Cram с подробностями о безопасности, подчеркнув, что этот список может быть неполным, и описав, как они были обнаружены. Минобороны Нидерландов ответило Bellingcat, что информация в этих наборах не влияет на безопасность Нидерландов, тогда как в ВВС США заявили «Наша политика состоит в том, чтобы постоянно анализировать и оценивать наши протоколы безопасности, чтобы обеспечить защиту секретных материалов и операций». Все наборы, на которые указала команда Bellingcat, по-видимому, были убраны из сети незадолго до публикации этого материала.

Однако с точки зрения активистов за ядерное разоружение, информация, раскрытая американскими военными, еще раз подчеркивает, по их мнению, опасность размещения ядерного оружия в Европе и отсутствие стратегического смысла этого размещения.

Мы попросили Сюзи Снайдер, лидера проекта “No Nukes Program” в нидерландской пацифистской огранизации PAX и координатора программы “Don’t Bank on the Bomb”, прокомментировать результаты расследования, и она заметила «В европейских странах, где размещены бомбы B61, подавляющее большинство поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия. Политика секретности, которая идет против демократии и создает угрозу для безопасности населения, не может продолжаться. Тайное размещение оружия, в том числе ядерного оружия, не может быть адекватным ответом на угрозы сегодняшнего или завтрашнего дня».

Кристенсен из Федерации американских ученых добавил: «Есть уже столько улик, которые выдают местоположение ядерного оружия, что попытки сохранять секретность не служат ни военным целям, ни соображениям безопасности. Безопасность достигается посредством эффективной защиты, а не секретности. Разумеется, могут быть определенные подробности обслуживания и безопасности, которые должны содержаться в секрете, но нет необходимости сохранять в тайне само наличие ядерного оружия. Реальная цель этой секретности — избежать напряженной общественной дискуссии в странах, где ядерное оружие непопулярно».