 

Беженская баллада

26.07.2021, 16:44, Разное
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Это не простая жажда кушать, это вообще другой мотив.

Иллюстрация: Петр Саруханов

Господи, в каком он был цугцванге, если не для красного словца, Ползая в ногах, лобзал Фейхтвангер сапоги кремлевского вдовца! Беженец из ада, гений лести, ломится облизывать свинью, Ад себе творя на новом месте, ибо не житье ему в раю. Прах былого с ног едва отчистив, подползают к ястребу ужом, Все, что ненавидели в отчизне, силятся лизнуть за рубежом: Не было такого эмигранта, что под сенью нового флажка Не явил бы острого таланта к отысканью злейшего божка.

Вор-рецидивист, бежав с этапа, мигом предстает тебе — изволь — Более католиком, чем папа, большим роялистом, чем король, И Маклай какой-нибудь Миклухо тут же демонстрирует — привет! — Больше каннибаловского духа, нежели обычный людоед. Беженцы, уползши от нациста, местному нацисту отдают Все свои симпатии речисто, типа в благодарность за приют — Лишь бы им позволили по праву в нищенских рядах занять места, Крикнуть «отпустите нам Варавву!» — даром что страдали за Христа.

Беженская дрожь, чутье на худших, милость и бунтарство запретив! —

Это не простая жажда кушать, это вообще другой мотив. Был же ритуал неистребимый в армии советской, в давний год — Ссать на фотографию любимой, ежели сержант ее найдет. Следует добавить, как ни жалко, самое внушительное «но» — Что расположения сержанта этим не добудешь все равно. Сколько ни ругай свое святое, впавшее в бессовестный режим, Дряхлое, тупое, испитое — так-таки останешься чужим.

Ты-то, добросовестный Иуда, дробного стукачества мастак, — Ты-то эмигрировал откуда, что спешишь выслуживаться так? Ты-то из какого вылез ада, роговыми жвалами водя, Что тебе выламываться надо перед этим чучелом вождя? Как же мы страдали до рожденья, если, унижением горды, С мерзостною дрожью наслажденья ломимся в мерзейшие ряды, Путаясь, заискивая, тужась, мучаясь угаром и виной, Веря, что за это нашу чужесть нам простит захватчик неземной.

Дмитрий Быков

Источник: Новая газета



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