Алеся Кафельникова рассекретила пол и имя новорожденного ребенка

Алеся Кафельникова, дочь самого титулованного теннисиста России, ведет довольно скрытный образ жизни. В начале июля у 22-летней модели и ее 35-летнего супруга Георгия Петришина родился первый ребенок, а на прошлой неделе она впервые вышла в свет после родов. Однако до этого дня модель не разглашала ни дату рождения малыша, ни другие подробности – пол, рост и вес при рождении, и даже имя, которое дали ребенку. Впрочем, сегодня Алеся приоткрыла завесу тайны и ответила на прямые вопросы своих подписчиков. Как призналась Алеся, у них родилась дочь. В доказательство этого факта молодая мама опубликовала в сториз фото с детской распашонкой белого цвета с золотым шитьем – ее молодой маме подарила ее близкая подруга и дочь пресс-секретаря Президента России Лиза Пескова. Позже Кафельникова написала, что они назвали малышку необычным именем Киара.

Это правда. Мы дочу назвали Киара, – написала Алеся.

Новоиспеченная мама ответила и на другие вопросы: например, ее спросили, нравится ли той быть мамой.

Конечно) Как это может не нравиться! Я всегда хотела быть молодой мамой, – написала она.

Также она добавила, что роды прошли за шесть часов и, по ее словам, все прошло настолько хорошо, что “можно даже повторить”.

Страшно не было, я ждала и хотела новых ощущений. Тем более я люблю пострадать и когда мне больно, – опубликовала она в сторис.

Насчет фигуры Алеся призналась – она набрала 16 килограмм, но после рождения дочери ушло уже 12.

Кафельникова часто заставляет своих фанатов играть в угадайку. Так, можно только предполагать, что ее дочь появилась на свет примерно 8 июля. Основанием для такой гипотезы послужили твиты ее отца Евгения Кафельникова, в которых он сообщает, что у него сегодня большой праздник и что он “стал дедом”.

Напомним, что свою беременность Алеся подтвердила в середине июня, однако это предполагали еще в декабре. А в начале апреля по интернету разошлись скриншоты из сторис кулинарной мастерской на Бали, куда приходила модель. На тех кадрах Алеся в льняном топе готовит блюда местной кухни. Благодаря открытому верху был виден уже округлившийся живот Алеси. Позже Кафельникова объяснила, что не скрывала беременность, а “просто не афишировала”.

Кафельникова стала встречаться с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой, еще в прошлом году. Алеся и Георгий поженились 22 мая этого года, о чем стало известно от самой молодой жены.

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин в день свадьбы