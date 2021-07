Без Мистера Бига: Стив Брэйди, Стэнфорд Блэтч и другие мужские персонажи в продолжении “Секса в большом городе”

Заглянуть за кулисы творческого процесса всегда интересно. Особенно если это съемки продолжения культового сериала, выход которого ждут миллионы поклонников шоу. Нью-йоркские папарацци радуют фанатов “Секса в большом городе”, ежедневно фиксируя, что происходит на натурных съемках.

На днях в переулках Манхэттена снова появились Кэрри, Миранда и Шарлотта, причем в компании любимых мужчин. Героини Синтии Никсон и Кристин Дэвис были вместе со своими экранными “мужьями” – Стивом Брэйди (в исполнении Дэвида Эйгенберга) и Гарри Голденблатом (в исполнении Эвана Хэндлера), а Сара Джессика Паркер сразу с двумя… друзьями. В сцене, которую снимали повсей видимости рядом с кинотеатром, оказались еще двое второстепенных, но любимых многими персонажа – Стэнфорд Блэтч и Энтони Марантино в исполнении Уилли Гарсона и Марио Кантоне, соответственно. Напомним, что в конце финального сезона эти двое связали себя узами брака, хотя в самом начале сериала друг друга просто ненавидели. Вероятно, в And Just Like That… (“История продолжается…”) они по-прежнему вместе. Любимые герои: Шарлотта Йорк и Гарри Голденблат Миранда Хоббс и Стив Брэйди Кэрри и Энтони Марантино

Кэрри и Стэнфорд Блэтч

Кроме того, стало понятно, как теперь выглядит подросшая приемная дочь Шарлотты и ее мужа Гарри. Девочка из Китая, которую в финале шестого сезона удочерили Шарлотта и ее супруг, превратилась в настоящую леди и любит одеваться как мама.

А вот герой Криса Нота Мистер Биг, чье возвращение обещали продюсеры, на съемочной площадке пока замечен не был. Хотя в прессу недавно просочилась информация о том, что по сюжету новых эпизодов Кэрри все-таки рассталась с “мужчиной мечты”, ее героиня, как видно на свежих фото, продолжает носить те самые синие туфли с бриллиантовой пряжкой. Их Мужчина ее мечты подарил Кэрри вместо помолвочного кольца, когда делал ей предложение в первой части фильма “Секс в большом городе”.

Шарлотта и ее приемная дочь Энтони, Кэрри и Стэнфорд

При этом неожиданно вернулся еще один персонаж, чье присутствие никак не афишировалось ранее. На прошлой неделе на съемочной площадке была замечена актриса Бриджит Мойнэхен, сыгравшая Наташу, “идеальную жену” мистера Бига. Какая роль отведена ей в новых сериях, пока неясно.

Напомним, что 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “История продолжается…”. В объективы местных папарацци сразу же попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.

Бывшая жена Мистера Бига Наташа