Мнение: Женская тема



Вот эта чем-то похожа.

Вчера Семен, мой новый брутальный товарищ по нашей веселой социологической гоп-команде, вдруг ни с того с сего говорит на совещании:

– А вообще – мне нравятся феминистки!

«Ого! – думаю. – Интересный заход!» Семен – крепкий мускулистый парень, даже не парень – мужчина, ему уже за 30, с лобастой башкой и умным, но тяжелым взглядом – похожим на взгляд большой собаки, к примеру, овчарки.

– Да! – продолжает Семен чуть энергичней. – Я ко всем феминисткам отношусь с уважением!

– Неплохо, – не удерживаюсь я. – А почему?

– А потому что я каждой феминистке могу зарядить в бубен, – говорит Семен мечтательно. – И она не станет мне хныкать и говорить – ну я же девочка, меня нельзя…

Семен, кстати, никакой не гопник «с раёна». Он, правда, с Комсомольска-на-Амуре, сын матери-одиночки, много рассказывал, как поднимался буквально «со дна» в суровом мире комсомольских подворотен. Но он при этом закончил аспирантуру (!) технического вуза и даже с год попредовал студентам, будучи в этом вузе штатным преподавателем.

Я был малость шокирован столь неожиданным поворотом беседы о феминистках, поэтому не нашелся чего спросить, кроме

– Эээ-э… А если она будет… эта… каратистка? Типа как Джей Ло в фильме «С меня хватит»?

Семен бросил на меня косой взгляд, по которому стало понятно, что он этот фильм тоже смотрел. И замолчал – задумался. Когда я решил, что он уже и не ответит, он вдруг произнес:

– Пусть попробует.

И в этот же день (!), то есть вчера, я стал свидетелем такой уличной сценки. Пересекаю одну из центральных площадей того старорусского городка, где мы сейчас остановились – а там по случаю воскресного вечера легкое оживление. Ходят туда-сюда мамаши с колясками, бегают дети… И вот я прохожу, а прямо рядом со мной – девочка лет семи-восьми в круглых очках, с круглой простодушной физиономией, и рядом с ней – шкет поменьше, лет 5-6, но очень егозливый (наверно, брат; а может, просто какой-то приблудный мальчик). И этот мальчуган очкастую девочку явно донимает, распираемый энергией: вьется около нее, прыгает на нее, возможно, щиплется – в общем, веселится как может. Обычная сценка, я все это вижу краем глаза, проходя мимо. Семилетняя барышня молча и стойко терпит домогательства.

Как вдруг! Девочка – которую, видимо, все это наконец достало – размахивается и ладошкой (!), но, очевидно, от души, бьет шкета точно по яйцам! (прошу прощения за грубое слово – но как тут иначе сказать? Бьет именно ТУДА). Меня поразила целенаправленность и какая-то прямо выверенность удара; получилась своего рода пощечина, только не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости.

Несчастный малец натурально взвился и заорал благим матом: «Аааааааааааа!» – зажимая себе то самое место двумя руками.

А девочка вдруг улыбнулась очаровательной щербатой улыбкой, как умеют улыбаться только семилетние девочки, и сказала, слегка картавя:

– Не надо драться!

И я пошел себе дальше, пораженный мудростью этой сцены.