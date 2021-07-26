 

В Монголии в августе планируют вводить третьи дозы вакцин от коронавируса

26.07.2021, 16:34, Новости дня
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Прививки третьими дозами планируют начать в конце августа в связи с выявлением в Монголии штамма коронавируса “Дельта”.

По словам Энхболда, в стране таких случаев подтвердили уже семь.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Монголии 23 февраля. На 26 июля первую прививку получили 65,7% населения (2,14 млн человек), вторую прививку – 59,3% (1,93 млн).

Regnum уточняет, что для введения третьей дозы будет использоваться вакцина от Pfizer.

По данным агентства МОНЦАМЭ, за последние сутки в Монголии подтвердили 1249 новых случаев коронавирусной инфекции, общее их число достигло почти 158 тыс. За 24 часа в стране скончались шесть пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в мире в конце 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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