Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель

Ингредиенты (на восемь вафель):

200 г кисломолочного творога;

2 яйца;

2–2,5 ст. л. сахара;

щепотка соли;

50 г сливочного масла;

6 ст. л. молока;

120 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка ванилина.

Приготовление:

Кисломолочный творог растереть ложкой в миске, можно протереть через сито.

Яйца взбить с сахаром и солью, добавить творог, который растерли ранее. К этому добавить еще растопленное сливочное масло и молоко. Все хорошо перемешать венчиком.

Добавляем в смесь просеянную муку, разрыхлитель, щепотку ванилина, замешиваем тесто и оставляем его “отдохнуть” на 10 минут.

На разогретую вафельницу выкладываем тесто. 1 вафля получается из 1 ст. л. теста.

Готовые вафли посыпаем сахарной пудрой (по желанию).

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

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