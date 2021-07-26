Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
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Ингредиенты (на восемь вафель):
200 г кисломолочного творога;
2 яйца;
2–2,5 ст. л. сахара;
щепотка соли;
50 г сливочного масла;
6 ст. л. молока;
120 г муки;
1 ч. л. разрыхлителя;
щепотка ванилина.
Приготовление:
Кисломолочный творог растереть ложкой в миске, можно протереть через сито.
Яйца взбить с сахаром и солью, добавить творог, который растерли ранее. К этому добавить еще растопленное сливочное масло и молоко. Все хорошо перемешать венчиком.
Добавляем в смесь просеянную муку, разрыхлитель, щепотку ванилина, замешиваем тесто и оставляем его “отдохнуть” на 10 минут.
На разогретую вафельницу выкладываем тесто. 1 вафля получается из 1 ст. л. теста.
Готовые вафли посыпаем сахарной пудрой (по желанию).
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