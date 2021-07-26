 

Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары

26.07.2021, 16:34, Новости дня
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Ограничение коснется транспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ввели такие меры из-за повышения дневной температуры воздуха выше +28 ° С.

“Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киевской области. Об их снятии сообщат дополнительно, ориентировочно до 20.00”, – отметили в релизе.

Контекст:

11 июля  и  18 июля в Киеве также ограничивали въезд грузовиков из-за жары.

С начала лета в Киеве было установлено 12 температурных рекордов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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