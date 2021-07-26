 

Курс биткоина вырос почти до $40 тыс.

26.07.2021, 16:34, Новости дня
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За минувшие сутки произошел резкий рост стоимости биткоина – криптовалюта подорожала на 12%. Максимальное зафиксированное значение – $39 554 за биткоин.

Позже курс немного снизился. По состоянию на 16.45 по Киеву стоимость одного биткоина составляет $38 317.

Скриншот: coindesk.com
Контекст:

Стоимость криптовалюты биткоин 20 июля упала до менее $30 тыс., впервые с 22 июня. Причиной этого стала большая распродажа на мировых фондовых рынках.

Основатель компании Tesla бизнесмен Илон Маск 13 июня сказал, что компания будет принимать оплату биткоинами, если криптовалюта станет более экологичной. Позже Маск спросил генерального директора Twitter Джека Дорси, будет ли соцсеть принимать биткойны в качестве оплаты от рекламодателей, сообщил портал Business Insider 22 июля. Дорси не дал однозначного ответа, добавило издание.

23 июля Дорси заявил, что видит возможности для интеграции криптовалюты биткоин в существующие продукты и услуги социальной сети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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