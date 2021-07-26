Магазины B2B Jewelry опечатали, четырем фигурантам сообщили о подозрении – СБУ

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ 26 июля.

На прошлой неделе сотрудники спецслужбы в рамках расследования провели 26 обысков в Киеве и области, а также Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черкасской областях в домах руководства пирамиды и в магазинах B2B Jewelry.

В релизе сказано, что во время обысков нашли:

документы, которые имеют доказательное значение,

ювелирные изделия,

печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений,

мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию,

имущество, в том числе транспортные средства, приобретенные преступным путем.

Работу части магазинов прекратили, их помещения опечатаны.

Четырем фигурантам производства (их в СБУ называют кураторами пирамиды) сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Для одного из них СБУ просила арест, но Печерский районный суд Киева избрал другую меру пресечения – в виде личного обязательства, уточнили в ведомстве.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Контекст:

Журналисты Bihus.info в марте 2020 года выяснили, что B2B Jewelry, которая называет себя ювелирным домом, действует по принципу финансовой пирамиды и предлагает покупателям схему возмещения стоимости купленных украшений. Вместе с украшениями компания продает свои сертификаты сверхвысокой доходности (до 416% годовых), самый дешевый стоит 1 тыс. грн.

Служба безопасности Украины в конце августа 2020 года сообщила, что разоблачила финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. СМИ писали, что тогда следственные действия проходили в компании B2B Jewelry.

28 августа основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что магазины компании B2B Jewelry продолжают работать в обычном режиме. Он говорил, что информация, которая “разлетелась в интернете”, не соответствует действительности. Магазины тогда продолжали работать.

8 сентября в СБУ сообщили, что трем фигурантам – организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру – объявили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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