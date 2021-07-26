«МегаФон» решил обучать пользователей основам кибербезопасности

Новую платформу для бизнес-клиентов предлагает российский оператор связи «МегаФон». Как сообщили представители компании, интернет-ресурс Security Awareness создан специально для того, чтобы повышать грамотность пользователей в сфере кибербезопасности.

В частности, представители «МегаФона» будут предоставлять на своей платформе актуальную информацию о киберугрозах, а также помогать корпоративным клиентам противостоять хакерским атакам.

По словам экспертов, больше всего в данный момент компаниям угрожает фишинг. Однако злоумышленники постоянно выдумывают новые схемы, и лучшей защитой о них станет мгновенное распространение информации об очередных применяемых преступниками уловках.