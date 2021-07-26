 

«МегаФон» решил обучать пользователей основам кибербезопасности

26.07.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новую платформу для бизнес-клиентов предлагает российский оператор связи «МегаФон». Как сообщили представители компании, интернет-ресурс Security Awareness создан специально для того, чтобы повышать грамотность пользователей в сфере кибербезопасности.

В частности, представители «МегаФона» будут предоставлять на своей платформе актуальную информацию о киберугрозах, а также помогать корпоративным клиентам противостоять хакерским атакам.

По словам экспертов, больше всего в данный момент компаниям угрожает фишинг. Однако злоумышленники постоянно выдумывают новые схемы, и лучшей защитой о них станет мгновенное распространение информации об очередных применяемых преступниками уловках.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Турция впервые продала за рубеж беспилотник-камикадзе Kargu

25.08 / Шведские войска активизировались на Готланде из-за РФ и Белоруссии

22.12 / В Германии заговорили о приближении третьей волны коронавируса

26.11 / Россия отправила сотый “гуманитарный конвой” на Донбасс

10.05 / Скончалась мать младенца, погибшего в ДТП в Ровенской области. Число жертв аварии достигло трех

26.08 / Коровы под Челябинском напали на полицию

11.04 / В Великобритании оценили российские боевые роботы «Уран»

05.12 / США призвали Германию и ЕС к мораторию на строительство «Северного потока – 2»

21.07 / Заявление луцкого террориста о раненом заложнике не подтвердилось

13.06 / “Вообще, ужас полный”. Российский писатель Ерофеев рассказал, как его с женой пытались отравить на кинофестивале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика