 

Проблемы с заказчиком: политолог назвал настоящую причину переноса нового фильма Bellingcat

26.07.2021, 16:30, Разное
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Причиной очередного переноса премьеры фильма-расследования Bellingcat о попытке СБУ похитить 33 россиянина в Минске является заказчик, который постоянно меняет техническое задание. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла.
Организация Bellingcat известна манерой вольно трактовать факты и даже фальсифицировать материалы расследования. По факту их фильм будет представлять заранее заготовленные тезисы, которые им передали западные спецслужбы.

«Bellingcat известная контора, которая участвует в подобных операциях прикрытия, выражаясь на языке профессионалов и называя вещи своими именами, когда подает информацию, полученную по специальным каналам, в виде собственных расследований», — добавил эксперт.

По словам Джаралла план СБУ по разрушению отношений между Александром Лукашенко и РФ почти сработал. Однако, президент Украины Владимир Зеленский испугался проводить задержания в аэропорту Киева, а последующие провальные попытки государственного переворота в Белоруссии расставили все на свои места.

«После этого ситуация стала раскручиваться. Выяснилось, что это оказывается была спецоперация, продуманная достаточно давно, но в последний момент вдруг начала появляться совершенно иная версия происходящих событий, смысл которых состоял в том, что это чуть ли не была гениальная спецоперация контрразведки, которую сорвал президент Зеленский, испугавшись проводить задержания в аэропорту города Киева», — разъяснил он.

Если фильм «Вагнергейт» все-таки покажут, то речь в нем пойдет скорее всего о Владимире Зеленском. Это станет сигналом Запада, что руководство Украины скоро будут сменять, подытожил Джаралла.



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