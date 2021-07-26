 

В Москве хотят увеличить объемы строительства жилья по реновации втрое

26.07.2021, 16:24, Разное
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Когда из-за пандемии коронавируса люди были вынуждены гораздо больше времени проводить дома, москвичи прочувствовали в полной мере, что жить и работать в современных просторных квартирах лучше и удобнее, чем в старых малогабаритных “хрущевках”. Власти Москвы делают все возможное, чтобы ускорить темпы переселения горожан в новые дома.

Так, ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в городе скоро увеличатся втрое – примерно до 3,5 миллиона квадратных метров. В настоящий момент во всех округах столицы в работе находятся 513 стартовых площадок, на которых в ближайшее время начнется строительство. Чтобы ускорить реализацию программы реновации, в Москве активно подбирают стартовые площадки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами – переезжают и переселились в новые квартиры почти 44 тысячи жителей.

“Самое большое количество расселяемых по программе домов — 56 — находится в Западном административном округе, где 2 061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры”, – рассказал он.

Напомним, программа реновации была утверждена четыре года назад. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает около одного миллиона человек.

Всего по программе реновации в Москве построили 1,7 миллиона квадратных метров жилья (128 домов). В 2021 году планируется возвести еще около 1,5 миллиона квадратных метров.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Головинском районе по программе реновации построят 13 объектов образования: пять детских садов, шесть школ и два блока начальных классов. Также здесь возведут два физкультурно-оздоровительных комплекса и две поликлиники, детский досуговый центр и детскую школу искусств.

В Головинском районе новые квартиры получат жители 137 домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. Для начала переселения были подобраны 16 стартовых площадок. На стадии строительства находятся шесть домов.



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