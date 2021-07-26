 

Блогера Гасанова снова лишили водительских прав

26.07.2021, 16:18, Новости дня
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Блогера Гусейна Гасанова судебный участок столичного района Раменки на полтора года лишил водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, сообщили в пресс-службе суда.

«Гасанову Гусейну Саттар оглы … назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год шесть месяцев», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что против Гасанова возбудили административное дело за отказ от медицинского освидетельствования во время проверки документов, когда он находился за рулем Lamborghini Urus.

Сотрудники ДПС остановили Lamborghini Urus под управлением 27-летнего москвича, во время проверки документов они решили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования тот отказался.

Блогер ранее становился участником скандала. Гасанова ловили на розыгрыше в Instagram битого автомобиля Mercedes Gelandewagen, который молодой человек обещал подарить своему подписчику.

В июне 2020 года сообщалось, что Гасанова лишили водительских прав на три месяца за скрытие автомобильных номеров на своей машине.



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