 

Депардье решил открыть ресторан французской кухни в Новосибирске

26.07.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актер и предприниматель Жерар Депардье осенью планирует открыть в центре Новосибирска ресторан французской кухни «Жерарня», сообщил юрист Депардье Юрий Мосман.

«Осенью планируется открытие ресторана французской кухни от Жерара в центре Новосибирска, на улице Ленина, в историческом здании», – рассказал он ТАСС.

Он отметил, что ресторан должен был открыться еще в 2020 году, но запуск был перенесен из-за коронавируса.  Представители актера в РФ надеются, что он лично будет присутствовать на открытии ресторана. Открытие ресторана станет очередным этапом масштабного проекта знакомства РФ с французской культурой.

Напомним, в 2019 году Депардье получил прописку в Новосибирске.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Наташа Королева объяснила причину мужских измен

09.09 / ВЦИОМ: большинство жителей РФ не хотят объединения с Белaрусью

21.07 / Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро

30.10 / Стефанчук: Вопрос Конституционного Суда должен решаться быстро и за рамками судебной реформы

01.05 / Кулеба назвал “большую ошибку” международного сообщества в ситуации с российской “паспортизацией” в ОРДЛО

04.07 / “Красный Яр” добился второй победы кряду в чемпионате России по регби

21.02 / “Яма стала еще глубже”. Посол США в РФ прокомментировал отношения между странами

17.02 / Умные часы Enduro выпущены с зарядкой от солнечного света

29.04 / Турция заказала 50 млн доз российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

03.07 / Украина, Грузия и Румыния призывают США и НАТО усилить присутствие в Черном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика