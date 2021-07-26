Депардье решил открыть ресторан французской кухни в Новосибирске

Актер и предприниматель Жерар Депардье осенью планирует открыть в центре Новосибирска ресторан французской кухни «Жерарня», сообщил юрист Депардье Юрий Мосман.

«Осенью планируется открытие ресторана французской кухни от Жерара в центре Новосибирска, на улице Ленина, в историческом здании», – рассказал он ТАСС.

Он отметил, что ресторан должен был открыться еще в 2020 году, но запуск был перенесен из-за коронавируса. Представители актера в РФ надеются, что он лично будет присутствовать на открытии ресторана. Открытие ресторана станет очередным этапом масштабного проекта знакомства РФ с французской культурой.

Напомним, в 2019 году Депардье получил прописку в Новосибирске.

В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.