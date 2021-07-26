Хиросима и Нагасаки: долгосрочные последствия взрывов для здоровья жителей



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К концу 1945 года в результате бомбардировки погибло около 140 000 человек в Хиросиме и еще 74 000 в Нагасаки. В последующие годы многие из выживших столкнулись с лейкемией, раком или другими ужасными побочными эффектами радиации.

Тогда люди совершенно не умели лечить радиационное отравление, потому что опыта в этом у тогдашних врачей не было. Выжившие после взрыва очень часто умирали от лучевой болезни, а рвоту и диарею медики считали проявлением обычной дизентерии. Проблема была и в том, что выжившие люди возвращались и отстраивали свои дома заново, так как ничего не знали о радиационной опасности.

Через пять-шесть лет после взрывов заболеваемость лейкемией среди выживших заметно увеличилась. Примерно через десять лет выжившие начали страдать от рака щитовидной железы, груди, легких и других видов рака с более высокой, чем обычно, частотой.

Первой жертвой, которая официально умерла от лучевой болезни стала Мидори Нака. Она скончалась 24 августа 1945 года.

После взрыва в общей сложности от онкологических заболеваний умерло 2000 человек. Всего в результате трагедии в Хиросиме погибло 135 000 человек, а в Нагасаки — 50 000.

100 000 выживших длительное время наблюдались у врачей и участвовали в исследованиях. Это позволило досконально изучить влияние радиации на организм человека:

у тех, кто получил средние дозы излучения, рак развился в 10 % случаев;

у тех, кто находился поблизости, риск появления онкологических заболеваний увеличился на 44 %;

высокая доза радиации сокращала продолжительность жизни в среднем на 1,3 года;

у беременных женщин, которые подверглись воздействию взрыва, было очень много выкидышей и смертей среди младенцев; их дети чаще рождались умственно отсталыми, нарушение роста и повышенный риск развития рака.

Ряды выживших сейчас стремительно редеют. Около 70% из первоначальных 120 000 участников, включенных в исследование продолжительности жизни (LSS) RERF, умерли; большинство из оставшихся — это люди в возрасте от 80 до 90 лет.

После трагедии появился термин «Хибакуся». Так называли людей, которые пережили ядерную бомбардировку. Всего их насчитывается около 193 000. Долгое время они испытывали проблемы в обществе: их боялись, не брали на роботу, они не могли вступить в брак. Сейчас, конечно, японцы меняют своё мнение к этим людям.

Один вопрос, на который нет ответа, заключается в том, может ли облучение человека генетически повредить его потомству. «Никто не может сказать, что это не влияет на следующие поколения», — утверждает школьный учитель из Хиросимы, мать которого подверглась облучению. Сейчас он возглавляет ассоциацию выживших после взрывов бомб второго поколения, которая добивается большего признания их проблем со здоровьем. Пока нет доказательств того, что радиационные повреждения могут передаваться по наследству.

Кстати, Джон Херси написал хорошую книжку про первые дни после бомбежки. Она называется «Хиросима». Советую почитать.

Источник: Telegram-канал «Записки врача»