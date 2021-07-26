Мэр Кропивницкого предложил вакцинировать горожан от COVID-19 в общественном транспорте

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Райкович заявил о необходимости ускорить процесс вакцинации от коронавируса в городе.

“Нужно подумать о развертывании дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны – Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет – связь организовать возможно”, – сказал он.

Как пишет местное издание “Гречка”, в городе работает два центра массовой вакцинации, шесть прививочных пунктов открыты на базе поликлиник.

В области в начала кампании вакцинации прививки получили, согласно данным Минздрава, 97,5 тыс. человек, 35,4 тыс. из них уже завершили вакцинацию.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 26 июля сделано более 4,8 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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