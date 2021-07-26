Границы для украинских граждан открыли 14 стран ЕС – МИД Украины

“Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД”, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно рекомендации Совета ЕС европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Как отметили в МИД, менее чем за две недели границы для граждан Украины открыли Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания и Португалия.

В большинстве случаев для въезда в эти страны необходимо свидетельство о полной вакцинации от COVID-19 либо свежий тест с отрицательным результатом.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

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