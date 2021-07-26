В Калифорнии прошли испытания летающего мотоцикла Jetpack Aviation

Американская компания Jetpack Aviation, вообще-то, специализируется на выпуске реактивных ранцев. Однако на этот раз в рамках стартапа решили выпустить летающий мотоцикл.

Опытный экземпляр уже прошел первые испытания на территории штата Калифорния, сообщают компетентные источники. Рабочая модель получила название Speeder.

Известно, что данный аппарат может взлетать и садиться на землю вертикально. При этом он легко перегодит в режим вертикального полета. В первую очередь, такую технику получит армия, сообщает источник. Летающий мотоцикл в воздухе сможет разгоняться до скорости 480 километров в час. О том, поступит ли его аналог в свободную продажу, пока неизвестно. Вероятно, будет создана более скромная гражданская версия.