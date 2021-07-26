 

«Восстановительные процедуры и полноценный отдых»: Росгосцирк открыл санаторий для слонов

26.07.2021, 15:36, Разное
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Росгосцирк при участии руководства сафари парка Live Vision открыл санаторий для слонов. В РФ такое учреждение является первым. Известно, что проект реализован в Сочи.
На территорию парка первыми попали две индийских слонихи – 30-летняя Претти и 15-летняя Марго. Животные будут находиться в новом учреждении целый месяц. Они станут проходить восстановительные процедуры, смогут полноценно отдохнуть.

Впервые об идее открытия подобного парка два десятка лет назад задумался потомственный дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов. Долгое время организаторы искали подходящее место для импровизированного санатория. В нем животные смогут отдыхать в перерывах между гастролями.

В Сочи кусок земли был выделен руководством действующего сафари-парка. Идею дрессировщика поддержал директор Росгосцирка Сергей Беляков. Дементьев-Корнилов убежден, что начало успешно положено. В дальнейшем на реабилитационные процедуры смогут отправиться и другие животные.

Парк расположен в живописном месте на территории Ахштырского ущелья. С одной стороны находится массив зелени, с другой – горы. Общая площадь санатория составила десять гектаров. На территории предусмотрены палатки, где можно прятаться от солнца, к тому же есть пруд для купания. Важным является то, что животные могут не только отдыхать, но и пребывать в условиях, максимально приближенным к природным. Планируется, что санаторий будет работать летом, поскольку с сентября по май проходят гастроли.

Проект стал пилотным: за животными организован качественный уход, предусмотрено питание в соответствии с установленными стандартами. У посетителей сафари-парка есть возможность посмотреть за тем, как ведут себя слоны на природе, покормить их и сделать памятное фото.



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