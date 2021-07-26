Карина Мишулина: «Второй муж предлагал сдать старшую дочь в интернат»

Ведущая YouTube-шоу Валерия откровенно поговорила с Кариной Мишулиной, которая пояснила о своих двух предыдущих браках. Актриса призналась, что второй муж Владимир Мельников предлагал ей отдать старшую дочь Кристину в интернат.

Первый раз Карина Мишулина вышла замуж за Олега Жукова, который набрал кредитов и сбежал. Она сама воспитывала ребенка, а через несколько лет встретила Владимира Мельникова, которому на тот момент было за 50 лет. Артистка «повелась на песни под гитару». Она влюбилась в голос продюсера, который пел им, пока ехали на гастроли в поезде. Постепенно возлюбленный начал демонстрировать свои негативные стороны. Когда старшей дочери Кристине было 3,5 года, он предложил Карине Мишулиной сдать ребенка в интернат. Второй супруг не подпускал к себе девочку, прогонял ее, когда она хотела общения.

Ситуация не изменилась даже после того, как появилась их общая дочь Полина. Он не хотел проводить с ребенком время, а также попросил, чтобы актриса его прописала. Карина Мишулина сделала это, так как Владимир Мельников был из другой страны. Кроме этого, она помогла экс-супругу получить гражданство. Валерия, когда услышала это, очень удивилась доверчивости звездной наследницы. Чаша терпения у актрисы лопнула после того, как продюсер отказался вкладывать свои деньги в ремонт их квартиры. Также он начал негативно относиться к ее матери.

Сейчас Карина Мишулина счастлива в браке со своим третьим супругом Иваном Коробовым. Математик отлично относится к ее дочерям, а девочки называют его отцом.