 

Ученые создали наночастицы, доставляющие лекарства в сетчатку и мозг пациентов

26.07.2021, 15:36, Разное
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Группа российских и немецких ученых разработала способ, с помощью которого возможна адресная доставка лекарственных препаратов в мозг и сетчатку глаза пациентов. Добраться в такие труднодоступные органы им удалось с помощью наночастиц.
Для лечения многих глазных болезней достаточно трудно прописать эффективную терапию. Дело в том, что существует гематоретинальный барьер в сетчатке, не пропускающий крупные молекулы. Лекарственные вещества просто не в состоянии преодолеть его. Однако ученым удалось найти способ, как осуществить адресную доставку медикаментов к сетчатке глаза.

Эксперты применили наночастицы, сделанные из биоразлагаемых полимеров. Молекулы препаратов помещаются в крохотные частицы, которые могут пройти через гематоретинальный барьер. При этом, разложение наночастиц в организме совершено безопасно. Когда лекарство высвобождается, оно способно добраться до цели.

Во время проведения исследования был задействован флуоресцирующий краситель под названием кумарин-6. Он плохо растворяется в воде, а его концентрацию в организме человека легко отследить. Это отличный вариант для проведения такого рода экспериментов. Суспензию с наночастицами и красителем ввели лабораторным грызунам. После этого в их глазах с помощью спецприбора отследили кумарин-6 в сетчатке. Ученые установили, что барьер наночастицы не преодолевают, но остаются внутри сосудов глаза и выпускают краситель. После этого кумарин-6 прошел сквозь стенки и распространился. Для проведения данного эксперимента потребовалось 15 минут.

Источник: smotrim.ru



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