Mainichi Shimbun – Токио выразил Москве протест в связи с визитом Мишустина на Южные Курилы

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп «идёт вразрез с неизменной позицией Японии» по Южным Курилам, заявил генсек кабинета министров Кацунобу Като. Также первый замминистра иностранных дел страны Такэо Мори выразил Москве протест в связи с приездом Мишустина на остров, на который претендует Токио, пишет Mainichi Shimbun.



Reuters

В понедельник 26 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Итуруп, один из островов Южных Курил, «которые находятся под контролем РФ и на которые при этом претендует Токио», пишет Mainichi Shimbun. Как отмечает издание, это первый визит российского премьера после внесения в июле прошлого года в Конституцию страны поправки о запрете на отчуждение территорий РФ.

Также газета обращает внимание, что это первая поездка Мишустина на Южные Курилы. До этого последний раз его предшественник Дмитрий Медведев приезжал на острова в августе 2019 года.

По информации Mainichi Shimbun, в Токио визит российского премьер-министра на «спорную территорию» восприняли негативно. В связи с приездом Мишустина на Итуруп первый замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест* послу РФ Михаилу Галузину. В тот же день генсек кабинета министров Кацунобу Като заявил, что визит «идёт вразрез с неизменной позицией Японии по Северным территориям» — так Токио называет Южные Курилы, — и назвал действия российской стороны «досадными».

Издание добавляет, что на Итуруп Мишустин приехал в рамках своей четырёхдневной рабочей поездки по российскому Дальнему Востоку и Сибири. На острове премьер-министр, «второй по влиянию человек в стране после президента Владимира Путина», осмотрел больницу и рыбоперерабатывающий завод.

По словам источников газеты в японском правительстве, перед визитом Мишустина Токио просил Москву, чтобы премьер-министр на Итуруп не заезжал.

Как напоминает Mainichi Shimbun, Советский Союз захватил Южные Курилы после капитуляции Японии во Второй мировой войне в 1945 году. С тех пор Токио лелеет надежду вернуть четыре острова, которые, помимо Итурупа, также включают в себя Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Издание обращает внимание, что в пятницу 23 июля президент Владимир Путин поручил Мишустину обратить «особое внимание» на ситуацию на Курильских островах и отметил, что у премьер-министра есть хорошие предложения в отношении совместной экономической деятельности с Японией на этой территории. Государства рассчитывают, что подобные проекты помогут укрепить доверие между Москвой и Токио и проложить путь к заключению мирного соглашения, так до сих пор и не подписанного после Второй мировой войны из-за территориальных разногласий.

Газета подчёркивает, что вскоре после своего прихода к власти в сентябре прошлого года действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провёл видеозвонок с Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры договорились вести дальнейшие переговоры по территориальному вопросу на базе советско-японской декларации 1956 года. По её условиям, после заключения мирного соглашения Москва должна была передать Японии два из четырёх островов — Хабомаи и Шикотан.

Лично Суга и Путин пока ещё не встречались.

* Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии из-за визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. «Это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами, предстоит много работать», — заявил пресс-секретарь. (Прим. ИноТВ)