 

Корреспондент – украинка пыталась пронести в Россию наркотики в босоножках

26.07.2021, 15:34, Новости дня
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Харьковская таможня на пропускном пункте «Гоптовка» задержала украинку, которая намеревалась пронести в Россию наркотические вещества, спрятав их в босоножках. Как передаёт «Корреспондент», во время устного декларирования украинка заявила, что не имеет с собой никаких запрещённых к перемещению товаров, включая наркотики. Женщине грозит как минимум штраф за перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.


Reuters

В Харькове на таможенном пункте пропуска «Гоптовка» была задержана украинка, которая намеревалась пронести в Россию наркотические вещества, спрятав их в босоножках. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила на своей странице в Facebook Харьковская таможня.

Во время устного декларирования украинка заявила, что не имеет с собой никаких запрещённых к перемещению товаров, включая наркотики.

«Во время совместного осмотра с пограничниками в личных вещах женщины был найден пакет с растительным веществом серо-зелёного цвета весом 33,68 грамма, который женщина спрятала в своей обуви», — говорится в сообщении.

Наркотики изъяли, теперь гражданке грозит как минимум штраф за перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.



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