 

В России выявили 23,9 новых случаев COVID-19 за сутки

26.07.2021, 15:30, Разное
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За минувшие сутки в 85 регионах страны было зафиксировано 23
947 новых случаев коронавируса. Из
них 10,2% не имели клинических проявлений
болезни. От коварной инфекции умерло 799 человека. Полностью выздоровели за
сутки 21
952 человека.

На первом месте по темпам прироста зараженных коронавирусом в России все также находится Москва. В столице выявлено 3376 больных COVID-19. На второй позиции Московская область, где обнаружено 2096 случаев заражения.

На третьей строчке Санкт-Петербург с 1937 случаями болезни. Затем идут Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и т.д.

Всего на сегодняшний день зафиксировано 6
102 469 случаев
коронавируса в России.
За весь период наблюдений болезнь отняла жизни у 153
095 человек. Вылечились 5
471 956 человек.

Помочь побороть коронавирус можно, пройдя вакцинацию и тщательно придерживаясь эпидемиологических правил и ограничений. Сделать прививку можно бесплатно. Препарат поможет избежать заражения, либо оградит человека от тяжелейших последствий ковида.



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