В России выявили 23,9 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в 85 регионах страны было зафиксировано 23

947 новых случаев коронавируса. Из

них 10,2% не имели клинических проявлений

болезни. От коварной инфекции умерло 799 человека. Полностью выздоровели за

сутки 21

952 человека.

На первом месте по темпам прироста зараженных коронавирусом в России все также находится Москва. В столице выявлено 3376 больных COVID-19. На второй позиции Московская область, где обнаружено 2096 случаев заражения.

На третьей строчке Санкт-Петербург с 1937 случаями болезни. Затем идут Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и т.д.

Всего на сегодняшний день зафиксировано 6

102 469 случаев

коронавируса в России.

За весь период наблюдений болезнь отняла жизни у 153

095 человек. Вылечились 5

471 956 человек.

Помочь побороть коронавирус можно, пройдя вакцинацию и тщательно придерживаясь эпидемиологических правил и ограничений. Сделать прививку можно бесплатно. Препарат поможет избежать заражения, либо оградит человека от тяжелейших последствий ковида.