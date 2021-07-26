Из детсада в Москве сбежали двое воспитанников

На западе столицы двое детей сбежали из детского сада, московская прокуратура начала проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, 26 июля из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная, двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается на сайте ведомства.

Проверку проводит Черемушкинская межрайонная прокуратура, надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

При наличии основании будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В воскресенье в Москве ребенок сбежал из дома и сообщил правоохранителям, что к нему применили физическую силу.